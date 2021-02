Con la pandemia il telelavoro e lo smartworking hanno visto una grossa accelerazione, soprattutto nel settore terziario. Ma al di là delle circostanze contingenti, nel medio termine quale sarà l’impatto di questa tendenza a livello giuridico, di organizzazione aziendale e di economia urbana? Su questi temi si è chinata oggi una tavola rotonda online organizzata da Ticino for Finance e moderata da Franco Citterio.

Intanto, come spiegato dall’avvocato Karin Valenzano Rossi «il codice delle obbligazioni parla di lavoro a domicilio. Siccome si riferisce a lavori artigianali le sue norme non sono direttamente applicabili al telelavoro, che invece è definito come lo svolgimento a casa delle mansioni d’ufficio. Lo smartworking invece è un concetto più ampio, che si riferisce alle tecnologie di supporto che permettono di lavorare fuori ufficio in modo agile. Ad esempio spazi di coworking, o il domicilio. Anche se non esistono normative specifiche per queste due forme di lavoro, tutte le norme di protezione del collaboratore previste oggi dalla legge rimangono applicabili».

Il settore dei servizi negli scorsi mesi si è dovuto organizzare per continuare a lavorare garantendo la sicurezza sanitaria di collaboratori e clienti. «In effetti la pandemia è stato un grosso laboratorio per nuove forme organizzative – ha spiegato Pietro Soldini di Banca Stato -. C’è stata una buona reazione da parte di clienti e collaboratori, al contempo la comunicazione riguardo ai cambiamenti in atto è stata determinante. Alcuni equilibri si sono modificati: ad esempio come ci si relaziona con i colleghi, o come si concilia lavoro e tempo libero. Sono aspetti che anche in futuro non andranno dati per scontati, anche se abbiamo già vissuto questa esperienza».

Tra vantaggi e svantaggi

Tra l’altro, come sottolineato da Sara Carnazzi Weber di Credit Suisse, il telelavoro non offre solo vantaggi (tempi di percorrenza ridotti, conciliabilità con la famiglia, risparmi delle superfici per il datore di lavoro), Ci sono anche svantaggi in termini di difficoltà a relazionarsi con i colleghi e di controllo sociale, di motivazione, e alla lunga di capacità di innovazione. «Penso quindi che si imporranno piuttosto delle forme di lavoro misto tra casa e ufficio (opinione condivisa anche dagli altri esperti, ndr). A livello immobiliare prevediamo che entro dieci anni la domanda di spazi per uffici calerà del 15%. A soffrire saranno soprattutto le ubicazioni periferiche, in quanto la disponibilità di offerte gastronomiche, negozi, attività ricreative alla persona, trasporti sono fattori importanti di soddisfazione per i collaboratori. Per quanto riguarda le abitazioni private invece, le forme di lavoro miste possono favorire ubicazioni più lontane dai grossi centri. Anche in senso lato: tipo il Ticino, dove molti confederati hanno una casa di vacanza, e visto che con AlpTransit le distanze con altre regioni si sono notevolmente accorciate».

Più lavoro da casa significa anche più investimenti in infrastrutture digitali. «La connettività è la base per il telelavoro – ha sottolineato Carlo Hildenbrand di Swisscom -. Ma, altrettanto importante soprattutto nel terziario è la sicurezza. Sia delle persone che lavorano dentro l’immobile, sia nello scambio di dati, documenti e informazioni all’esterno. La cybersicurezza non va sottovalutata».

Il telelavoro solleva anche un importante questione di gestione delle risorse umane. Vari studi hanno mostrato che le persone in telelavoro sono più produttive che in ufficio. Inoltre molte aziende non controllano proattivamente gli orari di lavoro dei propri collaboratori. Secondo Hildenbrand perciò a volte c’è il problema di ricordare ai dipendenti di fare le giuste pause e di preoccuparsi del loro livello di stress lavorativo. Ecco perché, ha sottolineato Valenzano Rossi, anche se il Consiglio Federale ha detto che non è necessario rinnovare le norme sul lavoro «è estremamente importante che il datore di lavoro codifichi questi aspetti per avere regole chiare per tutti e per garantire una conduzione dei collaboratori più facile». Soprattutto visto che il telelavoro impone una gestione del personale diversa da quando si è in ufficio, dato che cambiano gli equilibri tra vita professionale e privata. Altrimenti, come sottolineato da Soldini «rischiamo di trovarci con collaboratori connessi ma scollegati dall’azienda. L’identificazione aziendale a casa rischia di perdersi, mentre è altrettanto importante della responsabilità individuale nel gestire le proprie mansioni».

