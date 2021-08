Michèle Rodoni, di origini ticinesi e con una formazione come attuaria, da gennaio è a capo del gruppo assicurativo la Mobiliare. L’abbiamo incontrata in occasione del Locarno Film Festival, di cui il gruppo è partner principale.

Michèle Rodoni, quanto è importante il Ticino per la Mobiliare?

«Il Ticino è un vero pilastro, sia per la Mobiliare che per la Svizzera. Al momento siamo impegnati in qualità di partner principale al Locarno Film Festival, un inno alla cultura e per noi un’importante fonte di ispirazione per l’innovazione e per un futuro positivo della Svizzera. Ma soprattutto, un inno all’importanza del Ticino. Come assicurazione il Ticino è per noi un mercato fondamentale. Le nostre agenzie generali di Bellinzona e Lugano, che contano un totale di 12 sedi e oltre 100 dipendenti, sono...