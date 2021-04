Le azioni del Credit Suisse hanno continuato la loro discesa, calando sotto la soglia dei 10 franchi per la prima volta da novembre, e chiudendo a quota 9,9 franchi (- 4,93% nella seduta). Negli ultimi tre giorni, il titolo ha perso circa il 20%. Il calo dalla fine del 2020 è di circa il 12%. L’incertezza legata alla debacle dell’hedge fund Archegos e dei fondi Greensill sta ancora pesando sulla banca. In considerazione del rischio di perdite per miliardi, l’attenzione si sta concentrando sulla base di capitale dell’istituto.

Secondo l’analista della Vontobel Andreas Venditti, la capitalizzazione di CS potrebbe non solo scivolare al di sotto dei requisiti posti dalla banca, ma potrebbe avvicinarsi ai requisiti regolamentari minimi, a seconda del volume di perdite. Secondo Venditti, il coefficiente...