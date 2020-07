La pandemia di Covid-19 potrebbe costare circa 34 miliardi di dollari (oltre 32 miliardi di franchi) al turismo svizzero, così come comportare una perdita del 5% del PIL. Lo sostiene l’ONU, precisando che ciò accadrebbe nello scenario più pessimista, quello di una seconda ondata con restrizioni per un anno.

Nel caso della Confederazione, si va dunque da un buco di 11,8 miliardi a quello sopraccitato di 34 miliardi. Per quanto riguarda i redditi dei collaboratori qualificati del settore, il calo dovrebbe essere del 2-6%, mentre per quelli non qualificati si stima un ribasso fino all’8%.

Su scala mondiale, il potenziale deficit assume comprensibilmente dimensioni astronomiche: si va da 1135 a 3120 miliardi, per un calo del PIL fra l’1,5% e oltre il 4%. La riprese è rallentata dal confinamento in certi Stati, dalle limitazioni negli spostamenti e dalla riduzione del reddito dei consumatori.

In termini di prodotto interno lordo, i più colpiti saranno i Paesi in via di sviluppo. L’impatto sarà particolarmente pesante anche per le donne, più esposte all’economia informale.