Con la pandemia che non è ancora passata e il diffondersi delle vaccinazioni, il tema sta entrando anche nell’ambito degli investimenti finanziari. Infatti le società che hanno creato i vaccini hanno registrato ottime performance in Borsa, e probabilmente non hanno finito di correre. È quanto ritiene Michael Nawrath, medico e analista del settore farmaceutico. Secondo l’esperto, la terza dose sarà infatti solo l’inizio, saranno necessari ulteriori richiami periodici e questo avrà effetti benefici sui corsi delle azioni delle aziende produttrici.

Più dosi

«Non basterà una terza dose, si avrà sempre bisogno di vaccinazioni di richiamo, secondo la mia stima ogni nove-dodici mesi», afferma lo specialista intervistato dal portale finanziario elvetico Cash. «La COVID causa una malattia molto peggiore...