Se è verosimile che il virus non faccia discriminazioni sociali quando colpisce, non si può dire lo stesso riguardo alle conseguenze economiche della pandemia. Tutti gli strati sociali sono colpiti, tuttavia il divario tra famiglie povere e ricche è stato esacerbato, sia in termini di reddito, sia di occupazione. Quanto si è osservato nei mesi scorsi in varie parti del mondo viene ora confermato anche da uno studio del KOF. Da marzo scorso gli economisti del centro di ricerca zurighese hanno condotto sei sondaggi coinvolgendo oltre 200.000 persone in tutta la Svizzera. I risultati dicono che le persone più povere, cioè quelle che hanno un reddito familiare inferiore a 4.000 franchi, dall’inizio della pandemia hanno subito in media un calo del reddito del 20%. Le maggiori perdite sono state...