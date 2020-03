Una situazione così non se la ricorda nessuno, con le aziende che da giorni cercano di capire se e quando saranno costrette a chiudere i battenti, i mercati e il petrolio che crollano e l’incertezza generale legata al fatto che non si sa quando il virus ci lascerà tornare alla normalità. Ma quale normalità? Il covid-19 lascerà dei bei segni sull’economia, almeno nel breve periodo. Gli analisti di UBS ad esempio, ieri hanno tagliato le stime di crescita in Svizzera per il 2020 dall’1,1% allo 0,7%, nell’Eurozona dallo 0,8% allo 0,3%, in Gran Bretagna dallo 0,9% allo 0,5%. Il Paese più a rischio è l’Italia, che secondo l’istituto chiuderà l’anno addirittura con una crescita negativa (-0,4%). Gli esperti della banca Hsbc ritengono inevitabile una recessione dell’Eurozona nella primo semestre....