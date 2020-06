La pandemia di coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale, incluse aziende e lavoratori, trascinandola in una crisi che nessuno sa davvero prevedere quanto durerà. Ma non tutti i settori saranno colpiti allo stesso modo: secondo uno studio di Credit Suisse, in Svizzera le banche locali dovrebbero essere in grado di superare l’attuale recessione senza gravi perdite di credito. Questo nonostante il rapporto tra debito e PIL sia destinato ad aumentare significativamente a causa dei prestiti concessi dai governi alle aziende.

A fine maggio nella Confederazione erano stati concessi 125.000 crediti per un totale di circa 15 miliardi di franchi. In Ticino invece erano state quasi 10.000 aziende a beneficiare dei prestiti per far fronte all’emergenza Covid-19, con un totale di 1,2 miliardi...