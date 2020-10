L’ultimo «Economic Outlook» dell’Ocse, pubblicato un paio di settimane fa, riserva una sorpresa su cui in pochi avrebbero scommesso in febbraio, nei giorni bui del contagio a Wuhan. La lunga colonna con la variazione del Pil reale di quest’anno rispetto al 2019 è popolata da un’interminabile sequenza di segni meno, con una sola e unica eccezione: la Cina. Secondo le stime dell’organizzazione con sede a Parigi, il prodotto interno lordo quest’anno è destinato a scendere negli Stati Uniti (-3,8%), a cadere nell’Eurozona (-7,9%), a sprofondare in Gran Bretagna (-11,1%), India (-10,2%), Italia (-10,5%) e in generale in tutto il mondo (-4,5%), ma non nell’ex Celeste Impero, che nell’anno del coronavirus riuscirà nel miracolo di vedere il Pil crescere dell’1,8%.

Il contenimento del virus

La Cina, focolaio...