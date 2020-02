Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha presentato il 20 gennaio scorso a Davos, alla vigilia dell’apertura del World economic forum, l’aggiornamento delle sue previsioni sulla crescita economica mondiale. La questione del nuovo coronavirus cinese non era ancora emersa per intero e dunque le cifre presentate non potevano tenerne conto. La domanda che ora circola è, naturalmente,...