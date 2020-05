Gli unicorni sono finiti? Come animali mitologici, dal corpo di cavallo e con un corno in mezzo alla fronte, no. Ma come simbolo deteriore della finanza delle start-up, della crescita per la crescita con l’unico obiettivo di essere comprati da un gigante forse sì. O perlomeno avranno mesi di pausa. Le recenti turbolenze finanziarie dovute al coronavirus hanno infatti evidenziato che senza un modello di business sostenibile, e con una sua redditività, la semplice crescita di valore è un parametro vuoto. Da WeWork ad Airbnb, da Oyo a Zomato, a soffrire sono davvero in tanti.

Quattro svizzeri

Per unicorni gli analisti finanziari intendono aziende innovative, start-up che raggiungono una valutazione di almeno un miliardo di dollari (972 milioni di franchi). Dollaro più, dollaro meno, le aziende...