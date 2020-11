Il recupero delle Borse è stato favorito da diversi fattori, tra i quali i piani anti crisi dei governi, la liquidità fornita dalle banche centrali, la diffusione delle nuove tecnologie, l’attenzione verso la farmaceutica. Quest’ultimo fattore ora riguarda anche e soprattutto le sperimentazioni per i vaccini anti Covid-19. In che modo sono stati rilevanti per i listini i temi legati ai farmaci e ai vaccini e quanto lo saranno ancora nei prossimi mesi? Se ne parla questa sera a Index, su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Bruno Chastonay, consulente finanziario. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.