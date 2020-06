Il blocco delle attività economiche legato alla pandemia di coronavirus in Svizzera ha avuto un impatto importante sul Prodotto interno lordo del primo trimestre, che registra una flessione del 2,6% rispetto al trimestre precedente (quando invece era aumentato dello 0,3%). Da sottolineare che rispetto allo stesso periodo del 2019 il calo è stato molto meno marcato, ossia dell’1,3%.

Dobbiamo tenere comunque conto del fatto che molto probabilmente il mese di più forte calo è stato aprile, non contemplato in questa statistica, e che in Ticino le misure di blocco sono state più severe che nel resto del Paese.

Nel primo trimestre particolarmente toccati sono stati i consumi delle famiglie, calati del 3,5%, e gli investimenti, scesi del 4%.

Sul fronte settoriale, una discesa massiccia si osserva...