Con l’evolvere della diffusione del coronavirus, gli ultimi giorni sono stati catastrofici per il mercato azionario mondiale che ha bruciato 5 mila miliardi di capitalizzazione, mentre l’indice della Borsa americana ha registrato una perdita di oltre il 10% rispetto ai massimi storici dell’ultima settimana. Una flessione così rapida e repentina, che con tutta probabilità ha le sue radici anche nel proliferare dei casi in Europa, non la si vedeva dal 2008.