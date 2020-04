Sono imponenti gli interventi decisi da banche centrali e governi per contrastare gli effetti economici negativi del coronavirus. Il cosiddetto volume di fuoco messo in campo dalle une e dagli altri ha nel complesso dimensioni molte ampie, sia in cifre assolute sia in rapporto al Prodotto interno lordo (PIL) mondiale. Stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari (lo stesso in franchi o in euro) forniti da istituti centrali e governi, per evitare una recessione prolungata.

Federal Reserve e BCE

La Federal Reserve (Fed), l’istituto centrale USA, ha abbassato i tassi di interesse e ha annunciato un piano di aumento della liquidità di 700 miliardi di dollari, che sarà probabilmente poi ampliato. La Banca centrale europea (BCE) non ha tagliato i tassi dell’area euro perché questi sono già molto...