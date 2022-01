La riunione annuale del Forum economico mondiale (WEF) si terrà dal 22 al 26 maggio a Davos (GR), e avrà per tema «Lavorare insieme, ripristinare la fiducia» (Working Together, Restoring Trust). Lo ha confermato oggi lo stesso WEF, aggiungendo che sarà il primo evento globale dallo scoppio della pandemia.

In agenda ci saranno argomenti come la ripresa dopo la pandemia, il cambiamento climatico, un futuro migliore per il mondo del lavoro e l’uso delle nuove tecnologie. Naturalmente l’evento si svolgerà se la situazione pandemica in Svizzera lo consentirà, hanno precisato gli organizzatori, aggiungendo di essere in stretto contatto con il Consiglio federale.