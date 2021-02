L’edizione 2021 online del World Economic Forum di Davos, chiusa venerdì scorso dopo cinque giorni di interventi e dibattiti telematici, è stata seguita in grande misura per via dei discorsi dei leader politici di primo piano. C’è stata però, come ogni anno e come d’altronde la stessa denominazione del Forum indica, anche un’ampia presenza di esponenti dell’economia e della finanza di buona parte del mondo. Per rimanere alle latitudini nostre e vicine, abbiamo parlato con due abituali frequentatori del WEF, che hanno partecipato anche a questa edizione online: il banchiere svizzero Patrick Odier, senior managing partner dell’istituto ginevrino Lombard Odier, l’imprenditore italiano Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di Geox, gruppo attivo nelle calzature e nell’abbigliamento.

