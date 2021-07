Implenia realizzerà una parte dei lavori di costruzione del tunnel di base del Moncenisio per la futura linea ferroviaria Lione-Torino. Insieme a un consorzio di aziende, il gruppo zurighese ha ottenuto l’incarico per una sezione di 4 km del tunnel lungo 57,5 km. Il contratto complessivo vale l’equivalente di 248 milioni di franchi (228 milioni di euro), indica Implenia in un comunicato odierno. Implenia effettuerà i lavori per conto del promotore pubblico binazionale Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) con NGE, Itinera e Rizzani de Eccher, viene precisato. TELT è una società di diritto francese, posseduta in parti uguali dagli Stati francese e italiano, costituita nell’ambito del progetto della ferrovia Lione-Torino.