«Non possiamo risolvere i problemi con la stessa mentalità con cui li abbiamo generati». Questa frase di Albert Einstein illustra bene l’intento dell’imprenditorialità responsabile, di cui si è parlato nella conferenze «La sfida della nuova creatività», tenutasi negli scorsi giorni a Lugano e organizzata dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP, in partnership con Ulab Hub Ticino, Benefit Innovation e ImpactHub Ticino,. Nel corso della serata si è discusso delle B Corp, un modello di impresa che cerca di bilanciare profitto e missione, utilizzando il «Business come forza per il bene».

Impatto positivo

Come spiegato da Manuela Pagani Larghi, fondatrice di Ulab Hub Ticino, sempre più imprese a livello mondiale perseguono, oltre all’utile, obiettivi di impatto positivo...