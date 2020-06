Il commercio al dettaglio in Svizzera ha risentito pesantemente del lockdown legato al coronavirus. Infatti in aprile il giro d’affari corretto in base ai giorni di vendita è diminuito in termini nominali del 20,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Ma anche rispetto a marzo risulta un forte calo, secondo quanto pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi ha segnato un aumento del giro d’affari del 4% in termini nominali (in termini reali +3,5%), il comparto non alimentare un calo di rispettivamente il 41,0 e il -40,2%.

«In Ticino - commenta Enzo Lucibello, presidente dell’Associazione dei distributori ticinesi (DISTI) - l’aumento del fatturato nel settore alimentare è un po’ più accentuato rispetto al resto della...