Il gruppo possiede anche l’aviolinea Hainan Airlines nonché SR Technics, impresa elvetica attiva nel settore della manutenzione dei velivoli un tempo di Swissair. In passato aveva partecipazioni in altre due realtà elvetiche legate all’aviazione, Gategroup e Swissport.

HNA ha assicurato in una nota che coopererà con il tribunale e che promuoverà attivamente il taglio del debito, cresciuto in modo notevole a causa di acquisti globali in società per 50 miliardi di dollari, tra cui spiccano le quote di Deutsche Bank e Hilton Worldwide. Lo shopping era finito nel mirino di Banca centrale cinese (Pboc) e di altri regolatori esteri, spingendo il gruppo a vendere attivi (per esempio Gategroup e Swissport, appunto).