Focus Economia di questa settimana è dedicato all’intervista a Federico Foglia, azionista della luganese Banca del Ceresio. Gli abbiamo posto alcune domande sulla realtà economica e finanziaria della Cina di oggi e sulle possibili prospettive del gigante asiatico.

Cosa rappresenta oggi la Cina, in termini economici complessivi?

«Oggi la Cina da sola rappresenta il 20% del PIL del mondo e il 20% della sua popolazione. Nel 2019 ha contribuito alla crescita mondiale per il 28% e lo scorso anno è stata una delle pochissime aree a registrare crescita economica. Nonostante questi dati, la Cina resta fortemente sottorappresentata negli indici dei mercati finanziari più utilizzati: ad esempio conta solo per il 5,5% dell’indice MSCI Global All Countries. Eppure oggi ci sono più società quotate in Cina...