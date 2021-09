«Oggi si parla molto di finanza sostenibile. Ma sarebbe un bene che in futuro non si userà più questo termine, perché diventerà l’attività «normale» del mondo finanziario». Questo è stato il messaggio lanciato ieri nel corso della conferenza sul tema «Finanza sostenibile, fumo negli occhi o chiave per un nuovo sviluppo economico e sociale?», organizzata dal circolo liberale di cultura Carlo Battaglini. Come relatori sono stati invitati due ospiti di eccezione: Sergio Ermotti, presidente di Swiss Re ed ex CEO di UBS, e Aldo Bonomi, sociologo e fondatore e direttore del Consorzio AASTER, un istituto di ricerche socioeconomiche.

Dopo i saluti di Morena Ferrari Gamba, presidente del Circolo Battaglini, Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa di Scienze economiche dell’USI e vicedirettrice dell’IRE, ha sollecitato i due relatori con alcune domande, la prima proprio sulla definizione di finanza sostenibile. Secondo Bonomi, la finanza è un «flusso», e bisogna vedere quale relazione ha con il territorio e i cittadini. «Con la green economy - ha affermato - si è finalmente introdotto il concetto che ci sono dei limiti: non c’è green economy senza green society».

Gli obiettivi dell’ONU

«Bisogna capire - ha ripreso Ermotti - se la finanza può contribuire alla soluzione dei problemi della società. Negli ultimi anni sono intervenute le Nazioni Unite, con i 17 obiettivi in campo sociale e ambientale, a indirizzare il dibattito. Per raggiungere questi obiettivi, comunque, non è sufficiente avere delle percezioni, ma bisogna puntare su standard e dati concreti».

Ma il discorso del ruolo della finanza è molto complesso, e non è facile capire cosa si possa fare, anche perché molto spesso gli obiettivi degli investimenti li decidono i privati e gli enti pubblici. Per esempio uno dei grandi obiettivi è la transizione ecologica verso la decarbonizzazione dell’economia, ma si tratta di un tema controverso, soprattutto perché per i Paesi in via di sviluppo è difficile rallentare la propria crescita per motivi ecologici, mentre i Paesi sviluppati hanno già ottenuto il benessere senza troppo preoccuparsi dell’ambiente.

«Una volta - ha sottolineato Bonomi - avevamo una scarsità di mezzi ma una chiarezza di fini. Oggi invece è il contrario. Non è facile gestire questi problemi complessi».

Confronto fra generazioni

Sergio Ermotti ha anche sottolineato che la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche finanziario e previdenziale. «Per esempio con le casse pensioni - ha sottolineato - stiamo lasciando alle prossime generazioni un conto salato da pagare. E molto probabilmente in futuro la nostra società non sarà più confrontata a confronti ideologici, ma a conflitti generazionali, visto il fardello climatico e finanziario che stiamo creando».

«Il cambiamento - ha notato Bonomi - inizia dalla coscienza dell’uomo. Se si sottovalutano i problemi ambientali, poi tutti ci perdono. Anche il mondo dell’economia lo sta campendo».

