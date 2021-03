A fine giugno, quando scadranno le moratorie su quasi 300 miliardi di euro di prestiti bancari, c’è il rischio che 2,7 milioni di imprese e famiglie italiane si trovino improvvisamente sull’orlo del sostanziale dissesto finanziario e in base alle nuove norme essere classificati in posizione di inadempienza. È quando denuncia la Federazione autonoma bancari italiani (FABI), spiegando che tra circa 100 giorni termina l’ultima proroga - introdotta con la legge statale di bilancio - della norma che ha consentito di congelare le rate dei finanziamenti di 1,3 milioni di aziende per 198 miliardi di euro e di 1,4 milioni di cittadini per 95 miliardi: in totale oltre 293 miliardi di euro.