Oltre 500 persone si sono radunate alle 12.00 sul piazzale della stazione di Landquart per partecipare alla marcia di 40 chilometri che dovrebbe raggiungere Davos, dove si svolge la 50esima edizione del WEF. L’attivista svedese Greta Thunberg non era presente, ma è comunque attesa martedì al WEF. Nei loro discorsi i militanti hanno invitato organizzatori e partecipanti al Forum economico ad abbandonare un’ideologia di crescita a scapito dell’ambiente e del clima.

Intorno alle 13.30 si sono messi in marcia verso Davos. Le autorità grigionesi hanno autorizzato la manifestazione ma solo fino a Klosters (GR). L’ultima tappa non può più essere percorsa a piedi perché la strada cantonale che collega le due località nel periodo del WEF è particolarmente trafficata ed è l’unica via per i mezzi di soccorso, ha spiegato il Governo retico.