Il CEO della Basilese Assicurazioni Svizzera, Michael Müller, negli scorsi giorni è stato in Ticino. Lo abbiamo intervistato.

Il primo semestre di quest’anno è stato caratterizzato dalla pandemia di coronavirus. Qual è stato l’impatto sulla vostra attività?

«La tutela dei collaboratori e il sostegno dei nostri clienti sono sempre stati al centro delle nostre attività. Oltre a farci carico dei pagamenti di danni, abbiamo sostenuto i clienti e la comunità intera con iniziative speciali e aiuti finanziari, ad esempio con proroghe dei termini di pagamento per l’affitto e per i contributi assicurativi. Anche la Baloise Bank SoBa ha offerto aiuti immediati per clienti aziendali sotto forma di crediti transitori COVID-19. In Ticino, durante il lockdown, come segno di riconoscimento abbiamo anche distribuito...