In Spagna nasce un nuovo gigante bancario, grazie al matrimonio fra Caixabank e Bankia. I rispettivi Consigli di amministrazione ieri hanno dato via libera all’aggregazione che dà origine infatti al la più grande banca nazionale spagnola (con oltre 664 miliardi di euro di attivi), davanti a Bbva (419 miliardi) e Santander (355 miliardi), che invece hanno una presenza più internazionale. Sebbene in Spagna si parli di fusione, l’operazione sarebbe a tutti gli effetti un’acquisizione di Bankia da parte di CaixaBank: il gruppo nato in Catalogna e che ora ha sede a Valencia possiede un valore di mercato che ammonta a quasi il triplo rispetto al primo istituto e un’attività due volte maggiore.

Accordo azionario

Caixabank ha valutato Bankia 4,3 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo azionario di...