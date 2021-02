In Svizzera manca il burro. A seguito dell’elevata domanda di prodotti lattiero-caseari, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha deciso di aumentare di 1.500 tonnellate il contingente doganale per l’importazione di burro per il 2021, come richiesto dall’Interprofessione Latte. L’aumento di 1.500 tonnellate servirà a garantire l’approvvigionamento almeno fino all’autunno.