In Ticino 1,3 miliardi di aiuti COVID: ecco dove e in quali settori

Il 31 luglio è scaduto il termine per inoltrare una richiesta di credito aziendale COVID-19. Il programma di aiuti da 20 miliardi (poi diventati 40) messo in piedi da Berna, BNS, Finma e banche commerciali, era stato subito accolto molto favorevolmente. Con i battenti chiusi a causa delle misure sanitarie, molte società rischiavano infatti di non avere la liquidità necessaria per coprire le spese vive. A bocce ferme, le banche confermano il bilancio positivo del programma che tra l’altro era stato citato come modello in tutto il mondo.

Secondo i dati raccolti dall’Associazione bancaria ticinese, incrociati con quelli della Cooperativa di fideiussione CF EST-SUD, in Ticino sono stati erogati 12.110 crediti per un totale di 1,3 miliardi di franchi, in tutta la Confederazione 136.000 per 16,8...