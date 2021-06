Le aziende ticinesi sono confrontate con grandi sfide. Ne abbiamo parlato con Antonio Mandrà, presidente del Gruppo VECO e CEO di VECO Advisory.

La pandemia per molte aziende ticinesi ha rappresentato un punto di svolta. Quali sono state le principali difficoltà ?

«Il 2020 è stato l’anno della svolta, che ha messo in risalto le criticità già esistenti di alcuni settori, mentre in altri casi ha accelerato la crescita. Il virus ha costretto le aziende a prendere decisioni molto velocemente rendendo possibili processi che in circostanze diverse avrebbero richiesto molti anni. Le aziende si sono trovate in carenza di approvvigionamento che ha portato a cercare nuovi canali, individuare nuovi fornitori, nuovi percorsi. In alcuni ambiti il calo di ordini da parte dei clienti ha messo in crisi le...