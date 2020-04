In Ticino i prestiti garantiti superano la soglia del miliardo

Le aziende ticinesi, alle prese con la chiusura decretata per evitare l’espandersi del coronavirus, si sono rivolte in massa alle banche per beneficiare del programma di prestiti garantiti dalla Confederazione. Infatti l’Associazione bancaria ticinese (ABT) ha reso noto oggi che il volume dei crediti COVID-19 concessi in Ticino ha raggiunto la soglia di un miliardo di franchi.

Secondo l’ABT, i crediti fino a 500 mila franchi (cioè che godono della garanzia totale da parte della Confederazione) attualmente concessi sono 8.430 per un totale di 898 milioni di franchi, mentre quelli superiori a 500 mila franchi (garantiti solo in misura dell’85% dalla Confederazione, e il resto dalla banca) sono 42 per un totale di 92 milioni. Nel complesso quindi a 8.472 imprese sono stati concessi prestiti per 990 milioni di franchi.

Richieste ancora da approvare

L’ABT sottolinea il fatto che ormai in realtà si è superato il miliardo di crediti, perché non tutte le banche forniscono dati regionali. Inoltre, le cifre sono in evoluzione, poiché varie richieste, soprattutto quelle oltre il mezzo milione, sono ancora in fase di analisi. A livello svizzero a oltre 100.000 imprese sono stati concessi quasi 20 miliardi di franchi. Ricordiamo che questa operazione durerà fino al 31 luglio.

«L’erogazione di crediti garantiti - spiega Franco Citterio, direttore dell’ABT - ha superato il dato simbolico di un miliardo di franchi, che rapportato alla nostra popolazione e alla nostra economia significa che tante imprese stanno avendo problemi di liquidità, anche se spesso in passato non hanno mai voluto o dovuto chiedere dei crediti bancari. Tuttavia questa voltala crisi è stata talmente improvvisa che chi si è visto azzerare fatturato e ordinazioni deve comunque fare fronte alle spese correnti. E questo programma serve proprio ad aiutare le aziende in questa situazione. Sono prestiti, non risolvono il problema, ma si spera che in qualche mese le imprese possano tornare alla loro normale attività».

«Mi ha anche meravigliato - precisa - la grande richiesta a livello svizzero, dove la chiusura delle attività è stata meno pesante che in Ticino. Se si fa un paragone, con circa 100 mila franchi per credito siamo leggermente sotto la media svizzera. Tra l’altro il Consiglio federale ha già raddoppiato la somma a disposizione, perché le finanze lo permettono».

Non tutti i soldi vengono spesi

«Non è detto - conclude - che tutti i crediti richiesti dalle imprese verranno spesi, dato che una parte potrebbe rimanere sui conti bancari. Comunque la crisi potrebbe durare dei mesi, e bisogna prepararsi a fare fronte ad altre difficoltà».

Per a vere un quadro più completo della situazione, abbiamo contattato anche Luca Cimasoni, responsabile della sede di Raiffeisen Svizzera nella Svizzera italiana. Le banche Raiffeisen infatti in Ticino hanno concesso il 40% del numero totale di crediti e il 20% dell’importo totale.

«A livello nazionale - spiega Cimasoni - abbiamo raggiunto la cifra di 20.000 crediti concessi per una somma complessiva di oltre 1,6 miliardi di franchi, mentre a livello di Svizzera italiana siamo arrivati a 3.000 crediti con una somma complessiva che ha superato i 210 milioni di franchi. All’interno del Gruppo Raiffeisen, la nostra regione è al primo posto a livello nazionale per numero di crediti concessi».

«Se da un lato - continua - stiamo registrando un progressivo rallentamento nelle richieste di crediti COVID-19, sono per contro iniziate ad arrivare anche alcune richieste relative ai crediti COVID-19 plus, che richiedono valutazioni più approfondite e pertanto hanno tempistiche di concessione maggiori. I crediti concessi ai nostri clienti aziendali sono in media inferiori ai 100 mila franchi, mentre dal profilo geografico abbiamo potuto osservare che le regioni maggiormente interessate sono state principalmente il Luganese e il Mendrisiotto».

PMI in prima fila

«Il profilo del cliente aziendale Raiffeisen - conclude - rispecchia molto bene la panoramica delle tipiche aziende ticinesi di piccole-medie dimensioni, generalmente a carattere familiare».

Anche la Banca Cler sta partecipando al piano della Confederazione. «Noi in Ticino - nota Matteo Bonetti, responsabile Regione Ticino della Banca Cler - abbiamo ricevuto circa 130 richieste, e abbiamo concesso linee di credito per oltre 9 milioni di franchi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata