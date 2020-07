I cantoni particolarmente colpiti dalla pandemia dovranno fare i conti con un arretramento del loro Prodotto interno lordo sino al 10%, mentre i meno toccati se la caveranno con un piccolo passo indietro, spiegano gli economisti della banca in un comunicato.

Cantoni quali Zurigo e Basilea Città, con le loro grandi aziende, dovrebbero resistere alla crisi meglio delle regioni dell’arco giurassiano, orientate fortemente all’esportazione. Decisiva risulta comunque essere la struttura economica: e in tal senso il Ticino appare come una regione debole. Lo testimonia anche la disoccupazione salita di recente in modo più forte che altrove.