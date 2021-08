Il servizio di confronto online ha paragonato gli oneri imposti da 73 casse con un patrimonio gestito di 450 miliardi, un’analisi che copre un terzo di tutti gli assicurati e pensionati elvetici. L’istituto previdenziale con le spese amministrative pro capite più basse per il 2020 si è rivelato la cassa pensioni di Lucerna, con 59 franchi per persona; la più cara Alvoso LLB, che ha chiesto ai suoi affiliati 15 volte tanto: 900 franchi. La seconda cassa ha dichiarato che si è trattato di un’anomalia, una tariffa una tantum dovuta a spese per la riorganizzazione interna. Ma anche al di là di questa eccezione, la Alvoso LLB ha spese di gestione tendenzialmente alte: nel 2019, prima della riorganizzazione, erano comunque di 547 franchi.

Le spese elevate portano a una diminuzione del patrimonio previdenziale individuale. Una persona assicurata (lavoratore attivo o pensionato) paga in media circa 960 franchi all’anno solo per la gestione patrimoniale, a cui si aggiungono una media di 220 franchi pro capite per le spese amministrative: il totale è quindi di 1.180 franchi.

Le casse pensioni svizzere gestiscono oltre 1.000 miliardi di franchi, denaro che gli assicurati devono risparmiare per forza, ricorda Comparis. «Agiscono guidate da tecnici in una bolla regolata e protetta dallo stato: in un contesto del genere, la clientela costretta a risparmiare ha poca voce in capitolo», afferma Leo Hug, esperto di Comparis in materia di previdenza, citato in un comunicato. «Le forti differenze tra i costi per servizi sostanzialmente identici sono un segno di cattiva gestione economica o della mancanza di meccanismi di mercato efficaci. A pagarne lo scotto sono gli assicurati».