I mercati finanziari dovrebbero, quanto meno sul medio-lungo termine, rispecchiare l’andamento delle economie reali. Poichè a queste concorrono in modo notevole i traffici internazionali di merci, che per il 90% avvengono via mare, non stupisce che gli indici del trasporto marittimo costituiscano degli indicatori, oltre che per gli operatori del settore, anche per investitori e gestori patrimoniali. Oggi, con i noli alle stelle, l’intasamento dei porti, le evoluzioni geopolitiche e dei mercati delle materie prime, questi indicatori sono ancora più rilevanti. Il più conosciuto ed il più seguito fra essi è il Baltic Dry Index (BDI), che registra la domanda e l’offerta di noli per carichi secchi, quindi carbone, metalli, semilavorati, granaglie,...sulle principali rotte mondiali. Il nome è legato all’attività della Virginia & Baltick Coffeehouse di Londra, ove i noli venivano trattati già dal 1740. Il dato viene pubblicato giornalmente.

Accanto ai carichi secchi «alla rinfusa» hanno assunto una grande importanza i trasporti di container, per i quali sono stati elaborati svariati indici settoriali. Uno dei più noti è l’Harpex (Harper Petersen Charter Rates Index), elaborato e pubblicato dall’omonimo broker marittimo di Amburgo e riferito all’evoluzione dei prezzi globali per charter di navi portacontainer. Mentre il Baltic Dry Index, legato soprattutto al trasporto delle materie prime, è ritenuto un «early indicator», cioè un indicatore precoce dell’evoluzione congiunturale, l’Harpex rivela lo stato attuale del commercio e dell’andamento economico. Al momento ambedue gli indici sono oggetto di un intenso rally.

Considerata l’importanza preminente delle rotte dalla Cina ha assunto grande rilevanza lo Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), calcolato dal 2009 sulle medie dei noli per trasporti di container dai principali porti cinesi (non solo Shanghai) alla volta del Mediterraneo, del Nord Europa, della West Coast americana, del Golfo del Messico e del Giappone. È molto preciso in quanto tiene conto anche di sovranoli legati ad esempio a fattori stagionali, a tipologie di carichi più o meno pericolosi, rischi di guerra, terrorismo o pirateria, congestione dei porti, attraversamento di canali come quello di Suez. Il Drewry World Container Index (DWCI) considera solo 8 rotte principali, mentre il Freightos Baltic Index (FBI) opera con una prospettiva globale al pari del World Container Composite Index (WCCI), molto seguito dagli operatori del comparto.

Per il trasporto petrolifero esiste fra gli altri il Baltic Tanker Index, nella versione BCDI per le petroliere dette in gergo «sporche», che trasportano greggio e prodotti petroliferi residuali, ed in quella BCTI per le tanker «pulite» che portano prodotti finiti come benzina o diesel. Alcuni di questi indici marittimi sono diventati i sottostanti di strumenti, quali gli ETF, di grande successo presso gli investitori.

