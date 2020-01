«Guardi (il capo della FIFA sorride e risponde divertito, ndr), il Forum è comunque interessante per capire cosa succede nel mondo, cosa si muove. Bisogna sempre cercare di comprendere quali possano essere gli scenari e questa è una sede importante per capire».

«Per me è interessante soprattutto il sociale. Perché in fondo lo sport, e quindi anche il calcio, si lega profondamente al sociale. Noi con il calcio vogliamo contribuire a includere, a incrementare la stabilità sociale. Con il calcio, con lo sport in generale, bisogna sorridere, bisogna stare insieme in modo positivo. Le analisi dei molti esperti presenti qui a Davos possono contribuire a far capire meglio le dinamiche sociali e quindi anche come noi del mondo dello sport possiamo e dobbiamo operare».