Inflazione, che confusione. L’inflazione negli ultimi mesi è aumentata, questo è certo. Ma sull’insieme dei motivi che hanno portato all’aumento, e sulla reale entità di questo, nelle cronache e nelle analisi si incontrano spesso descrizioni incomplete, quando non fuorvianti. Vale la pena a maggior ragione di rifare il punto sul quadro complessivo dell’inflazione, che è in pratica il grado di aumento dell’indice dei prezzi al consumo e che viene indicata anche come rincaro.

Il percorsoI motivi immediati, scatenanti, degli aumenti dei prezzi di questi mesi sono stati il forte incremento della domanda legata alla rapida ripresa economica dopo la caduta pandemica del 2020 e le conseguenti strettoie che si sono verificate - a causa appunto del grande e veloce «giù e su» delle economie - nelle catene...