Interroll, lo specialista di soluzioni logistiche, ha archiviato l’esercizio 2019 con vendite pari a 559,7 milioni di franchi, lo stesso livello dell’anno precedente. In monete locali, i ricavi registrano invece una crescita del 2,3%, precisa una nota odierna dell’azienda con sede in Ticino.

In flessione invece le entrate in portafoglio, scese nel periodo in rassegna del 7,8% a 546,5 milioni; in monete locali, il ribasso si attesta al 5,7%.

Questi dati sono peggiori delle attese degli analisti. Quest’ultimi avevano stimato vendite per 582,9 milioni e commesse per 572,5 milioni.

Stando alla nota della società, il consolidamento - «ad alti livelli» - dopo anni di crescita vissuto nel 2019 non rappresenta una sorpresa per il management: quest’ultimo spiega il calo delle cifre con un grosso ordinativo ottenuto negli Stati Uniti in passato. L’azienda aggiunge inoltre che ha influito anche una seconda parte dell’anno meno dinamica su alcuni mercati.

Le cifre definitive dell’esercizio 2019 verranno presentate il prossimo 20 di marzo. Interroll stima un utile di almeno il 5% superiore a quello conseguito nel 2018, quando il beneficio netto subì un’impennata di un terzo per attestarsi a 51,8 milioni.

Citato nella nota, il CEO Paul Zumbühl si dice soddisfatto delle cifre riguardanti l’esercizio scorso, ottenute in un mercato sempre più difficile, e fiducioso per l’anno in corso.

