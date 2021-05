«Investire con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo»

Anche nella finanza si fanno strada gli investimenti con obiettivi sociali ed ecologici. Ne abbiamo parlato con Patrick Elmer, esperto del settore.

Cosa si intende esattamente con il termine impact investing?

«Il termine è nato nel 2007 in Italia in un incontro tra i leader mondiali della finanza, della filantropia e dello sviluppo. Si riferisce ad investimenti fatti in aziende, organizzazioni e fondi con l'intenzione di generare – oltre ad un rendimento finanziario attraente – anche un impatto sociale o ambientale, contribuendo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Queste iniziative imprenditoriali offrono soluzioni per creare un mondo più sostenibile ed equo, per esempio attraverso la microfinanza, l’accesso universale a servizi di base di qualità come la sanità...