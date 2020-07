In uno studio pubblicato oggi, il servizio di confronti online si basa su cifre risalenti fino al 1926. Il rendimento che sfiora il 6% si situa nettamente sopra il tasso di risparmio, che nello stesso periodo si è mantenuto poco più su dello 0%.

Certo, alcuni anni si sono chiusi con perdite importanti e la performance è stata negativa una volta su tre. Tuttavia, la tendenza positiva ha sempre prevalso. «Ciò probabilmente continuerà anche nel corso dei prossimi decenni», afferma Silvan Wehrli, analista di Moneyland, le cui parole sono riportate in un comunicato.

La crisi del coronavirus ha come ben noto messo a dura prova gli investitori, pur se i mercati hanno ripreso linfa dopo il tonfo col quale erano stati confrontati in marzo. In ogni caso «è possibile che i corsi subiscano nuove battute d’arresto nei prossimi mesi o anni», avverte il direttore di Moneyland Benjamin Manz.