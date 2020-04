Lo avevano già segnalato gli esperti di Moneyland settimana scorsa: con il coronavirus anche i tassi ipotecari sembrano «soffrire». Questa volta la fotografia la scatta il portale online Comparis.ch, che sottolinea come il costo dei prestiti ipotecari in marzo sia nettamente salito. Il 9 marzo il tasso dei mutui fissi a dieci anni era arrivato ai minimi storici, lo 0,98%; in seguito è improvvisamente aumentato all’1,19% (+21%), per poi attestarsi all’1,17% a fine marzo. Nel quarto trimestre del 2019 il tasso era invece dell’1,09%. Il costo dei prestiti fissi a cinque anni ha retto un po’ meglio, pur superando il livello di fine 2019, mentre per i mutui a due anni è stato registrato un leggero rincaro.

Questi aumenti vengono letti dagli addetti ai lavori in modi diversi. «I costi di rifinanziamento...