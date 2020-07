Il mercato del lavoro in Italia ha segnato «tre mesi consecutivi di cadute congiunturali», un trend non fortissimo ma «persistente»: lo ha detto Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in audizione al Senato, parlando di «un calo del mercato del lavoro di circa 500.000 occupati dall’inizio della pandemia».