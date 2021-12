«Abbiamo consegnato in tempo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e raggiunto i 51 obiettivi; abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui». Nel momento in cui Bruxelles dava il via libera all’erogazione all’Italia di altri 24,1 miliardi di euro del Recovery fund, a Roma il premier Mario Draghi nel suo discorso di fine anno sottolineava il principale risultato – oltre al successo della campagna vaccinale anti COVID – dei suoi 11 mesi alla guida del Governo.

Un biglietto da visita importante per l’ex numero uno della Banca centrale europea, pronto ad accogliere il prossimo anno con numeri che non si vedevano da decenni. A partire dal Prodotto interno lordo. Dopo il crollo dell’8,9% subìto nel 2020, secondo la Banca d’Italia quest’anno balzerà al 6,2%, per poi planare...