Le restrizioni per il periodo di Pasqua varate dal Governo italiano costeranno oltre 4,3 miliardi di euro in termini di minori spese e minori consumi. I numeri arrivano dall’organizzazione Codacons, che ha realizzato uno studio sulle ripercussioni per l’economia italiana del lockdown di Pasqua.

Forti ripercussioni anche per il comparto alimentare: solo il pranzo di Pasqua vale 1,2 miliardi di euro tra cibi, dolciumi e bevande messi in tavola dagli italiani, spesa che subirà una forte contrazione a causa dei limiti in vigore ne periodo pasquale, con minori consumi che il Codacons stima in -250 milioni di euro rispetto al periodo pre-Covid (-20% su 2019).