Due lockdown, più di 77 mila morti, 170 miliardi di euro di PIL andati in fumo e un Paese così impoverito da essere tornato al livello di ricchezza di 25 anni fa. Il bilancio 2020 per l’Italia falcidiata dalla COVID-19 è impietoso e l’arrivo massiccio dei vaccini anti-virus è visto come l’unico motore in grado di far ripartire il Paese che ha appena archiviato l’anno più nero dal Dopoguerra. In attesa di milioni di dosi (finora i vaccinati sono 320 mila) e di dati economici più rassicuranti, è la gestione dei fondi europei a tenere banco e a preoccupare. Il tempo, infatti, scorre veloce e quello che s’intravede è un ritardo nella presentazione del Recovery plan a Bruxelles. C’è tempo fino ad aprile, ma la sempre più concreta possibilità di un esecutivo «Conte ter» (un rimpasto di ministri...