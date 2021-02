Jack Ma escluso dai media di Stato dalla lista dei grandi imprenditori

Il più noto uomo d’affari cinese non è stato menzionato in un articolo in prima pagina pubblicato dallo Shanghai Securities News. Ren Zhengfei di Huawei Technologies, Lei Jun di Xiaomi Corp e Wang Chuanfu di BYD sono stati invece lodati per il loro contributo all’economia cinese «nel rispetto delle regole dello sviluppo e delle regole del mercato».