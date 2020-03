JP Morgan intende trasferire un massimo di 140 impieghi dalla Svizzera all’estero, in altri luoghi strategici per la società. Lo ha indicato oggi all’agenzia Awp Jason Lobo, portavoce dell’azienda, confermando voci in questo senso diffuse sul portale Finews.

«Non ci aspettiamo 140 licenziamenti», ha precisato l’addetto stampa. Le modifiche riguardano esclusivamente le attività di private banking dell’istituto in Svizzera.

«Alcuni dipendenti troveranno opportunità in altri uffici, mentre altri tagli di posti di lavoro saranno assorbiti dalle fluttuazioni naturali e dai pensionamenti», ha detto Lobo. È in fase di elaborazione un piano sociale e i dipendenti vengono consultati in merito, ha aggiunto.

La Svizzera resta un importante mercato per JP Morgan. I cambiamenti non devono pesare sui clienti e sugli obiettivi di crescita, ha concluso. L’istituto americano dà lavoro a 1000 persone in Svizzera nelle sue sedi di Ginevra e Zurigo.

