Riunitisi oggi in assemblea generale, i delegati dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) hanno eletto tre nuovi membri del comitato direttivo. Juan Beer, CEO di Zürich, sarà dal canto suo vice presidente. L’anno prossimo ci sarà anche un cambio al vertice. Beer, già membro del direttorio, succede a Markus Hongler, viene precisato in un comunicato dell’ASA, che quest’anno ha tenuto l’assemblea generale a Lugano. I tre nuovi membri sono Michèle Rodoni, CEO della Mobiliare, Martin Jara, CEO di Helvetia e Reto Dahinden, CEO di Swica. Urs Arbter, attualmente responsabile degli affari politici e regolamentari, l’anno prossimo diventerà direttore al posto di Thomas Helbling. L’associazione rappresenta e difende gli interessi di una settantina di assicuratori attivi in Svizzera, che impiegano in totale 47’000 persone e generano l’85% dell’insieme dei premi lordi incassati nella Confederazione.