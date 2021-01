«L’economia svizzera ha resistito meglio di molte altre in questa fase segnata dal coronavirus e la piazza finanziaria elvetica per parte sua nel complesso ha retto bene». Ettore Bonsignore, Head Italy & Ticino Julius Bär, ha sottolineato i punti principali del quadro economico elvetico intervenendo al Market Outlook livestream della banca zurighese. «C’è stata una contrazione anche per l’economia svizzera, a causa del virus, ma questa contrazione elvetica – ha affermato Bonsignore – è stata tutto sommato contenuta. Il secondo semestre del 2020 è andato nettamente meglio del primo, grazie anche ad una certa ripresa internazionale. Ora la ripresa dovrebbe gradualmente proseguire quest’anno».

«Il lato negativo del virus – ha aggiunto Bonsignore – è certamente lo shock violento che le economie...