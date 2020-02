La Finma ha rilevato gravi lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco alla Julius Bär. I rimproveri riguardano il periodo fra il 2009 e l’inizio del 2018 e riguardano sospetti di corruzione in relazione al gruppo petrolifero statale Petróleos de Venezuela (PDVSA) e alla Federazione internazionale di calcio (Fifa).

La banca è invitata ad adottare misure efficaci per garantire il rispetto degli obblighi legali in materia di riciclaggio di denaro e ad attuare pienamente le iniziative già intraprese.

Julius Bär dovrà inoltre rivedere la sua politica in materia di assunzione e gestione dei consulenti clienti, nonché le linee guida sulla remunerazione e le sanzioni. In attesa del ripristino dell’»ordine legale», a Julius Bär è infine vietato effettuare importanti acquisizioni commerciali. Un fiduciario indipendente sarà nominato da Finma per monitorare l’attuazione delle misure richieste.