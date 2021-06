Ripresa economica forte negli USA ma non soltanto, inflazione fenomeno temporaneo, mercati azionari ancora interessanti, investimenti sostenibili in crescita, società flessibili che racchiudono molti fattori di successo. Sono questi i punti principali nel percorso del Market Outlook giugno 2021 di Julius Bär. Il gruppo bancario elvetico ha presentato nei giorni scorsi in modalità digitale le sue valutazioni sulla fase attuale delle economie e dei mercati e le sue previsioni per i prossimi mesi. Dopo l’introduzione di Ettore Bonsignore, responsabile Italia e Ticino per il gruppo, si sono confrontati in una tavola rotonda Philipp Hildebrand (vicepresidente BlackRock), Christian Gattiker (responsabile Ricerca Julius Bär), David Kohl (capo economista per il gruppo). Stefano Ambrogi, Head Investment...